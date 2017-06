Hohenlockstedt: Das gibt es doch gar nicht...

Hohenlockstedt (ots) - Während sich ein Hohenlockstedter am

Donnerstag gegenüber einer gestürzten Frau spontan hilfsbereit

gezeigt hat, hat ein unbekannter Dieb die Situation ausgenutzt und

den Mann bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 11.45 Uhr verließ ein Kunde den Netto-Markt in der Breite

Straße und beobachtete dabei, wie auf dem Parkplatz eine ältere Dame

stürzte. Sofort legte der 72-Jährige seine Tasche und das

Portemonnaie in seinen Fahrradkorb, um der Gestürzten zu helfen. Bis

zum Eintreffen eines Krankenwagens kümmerte er sich um die Seniorin -

und was war zwischenzeitlich geschehen? Ein Dieb hat sich das

selbstlose Verhalten des Mannes zu Eigen gemacht und ihm die

Geldbörse entwendet. Gemein und ärgerlich, denn natürlich war das

Portemonnaie nicht leer.



Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit

der Polizei in Hohenlockstedt in Verbindung setzen.



