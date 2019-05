Hohenfelde: Polizei sucht Zeugen nach Jagdwilderei

von shz.de

28. Mai 2019, 11:53 Uhr

Hohenfelde (ots) - Unbekannte haben in Hohenfelde einen Rehbock

getötet und in Einzelstücke zerlegt. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Gestern Nachmittag entdeckte ein Jäger einen bereits vor einigen

Tagen getöteten Rehbock auf einem Feld entlang der Straße Halenbrook.

Dem Rehbock war das Fell fachmännisch abgezogen worden - das Fell lag

nicht unweit des getöteten Tieres. Die Täter stahlen den Kopf, die

Keulen und den Rücken des Rehbocks. Nach Einschätzung des Jägers

dürfte das Tier dort seit fünf Tagen gelegen haben.



Zeugen, die Hinweise auf die Jagdwilderer geben können, sollten

sich mit der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 /38 404

in Verbindung setzen.



