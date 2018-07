Hohenfelde: 65-Jähriger Camper verstorben

von shz.de

03. Juli 2018, 09:13 Uhr

Hohenfelde (ots) - Der 65 Jahre alte Mann, der in der Nacht von

Sonntag auf Montag bei dem Brand seines Wohnwagens in Hohenfelde

schwere Verbrennungen erlitt, ist in der Nacht auf Dienstag im

Krankenhaus verstorben.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Plön mit Unterstützung von

Brandsachverständigen des Landeskriminalamts dauern an. Die

Brandursache ist noch unklar. Zur genauen Schadenshöhe können noch

keine Angaben gemacht werden.



