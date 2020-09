Hochwertiges Werkzeug aus Transportern gestohlen - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

Ratzeburg (ots) - 09. September 2020 - Kreis Stormarn - 08.09.2020 - Ahrensburg



Zwischen dem 07. September 2020 um 17:30 Uhr und dem 08. September 2020 um 07:00 Uhr, kam es in Ahrensburg zu zwei Aufbrüchen von Transportern.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind zwei Fahrzeuge im Bereich Rantzaustraße und "Lange Koppel" betroffen.



Unbekannte Täter brachen gewaltsam in einen VW Transporter einer Hamburger Firma und einen Opel Kastenwagen eines Betriebes aus Ahrensburg ein. Anschließend entwendeten sie hochwertige Elektrowerkzeuge aus den Fahrzeugen.



Der Gesamtschaden wird auf über 6000EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.



