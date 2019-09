Hochwertiges Fahrzeug entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 15:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. September 2019 | Kreis Stormarn -

22./23.09.2019 Trittau



In der Nacht vom 22.09.2019, 22:15 Uhr auf den 23.09.2019, bis

07:10 Uhr, wurde ein hochwertiger BMW G5K/520 d aus der Straße

Bestmannweg in Trittau entwendet.



Der Geschädigte parkte den dunkelblauen BMW G5K auf seinem frei

zugänglichen Grundstück.



Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten

konnte, ist bislang unbekannt.



Der Wert des Pkw wird auf ca. 60.000,- Euro geschätzt.



Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der

Straße Bestmannweg in Trittau im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer

kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise

bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer

04102/809-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2105



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell