Hochdonn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

24. August 2020, 11:23 Uhr

Hochdonn (ots) - Bereits am Freitag, 14.08.20, ist es im Eggstedter Weg bei Hochdonn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Gegen 23.50 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Eggstedter Weg aus Hochdonn kommend in Richtung Eggstedt. Der Fahrer kam vermutlich von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dortigen Stromverteilerkasten.



Der Verteilerkasten wurde dadurch vollständig zerstört - Anwohner meldeten einen plötzlichen Stromausfall.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.



Am Unfallort lag ein Stück einer schwarzen Kunststoffzierleiste, die einem Auto der Marke VW älteren Baujahres zugeordnet werden könnte.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825/779988-0 melden.



Maike Pickert



