Hochdonn: Unfall unter Alkoholeinfluss

24. Juni 2020, 09:13 Uhr

Hochdonn (ots) - In der Nacht zu heute ist die Fahrerin eines Kleinwagens in Hochdonn von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Ursächlich für das Geschehen dürfte nicht zuletzt der Alkoholisierungsgrad der Dame gewesen sein.



Gegen 02.00 Uhr war die 33-Jährige in einem Toyota auf der Burger Straße aus Richtung Burg kommend in Richtung Hochdonn unterwegs. In Höhe der Hausnummer 43 kam die Dithmarscherin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und aufgrund des Einflusses von Alkohol nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Graben und prallte gegen eine Koppelzufahrt. Im Anschluss überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend vor einem Baum zum Stillstand. Die alleinige Insassin des Autos erlitt bei dem Geschehen schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Im Gespräch mit der Frau stellte die eingesetzte Streife Atemalkohol fest - ein Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein der Verunfallten sicher. Die 33-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.



An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro, an den Bäumen in Höhe von 300 Euro.



