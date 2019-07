HL_Travemünde / Vermisstensache in Travemünde

von shz.de

24. Juli 2019, 15:03 Uhr

Lübeck (ots) -



Am Montagnachmittag (22.07.2019) wurde der Polizei in Travemünde

das Auffinden eines Fahrrades, eines Leinenbeutels und von ein paar

Schuhen in Höhe des Turms am Hundestrand in Travemünde gemeldet.



Sämtliche Ermittlungen und Suchaktionen von Polizei, DLRG, THW und

freiwilligen Helfern verliefen bisher ohne Erfolg. Es wird niemand

vermisst, es wurde niemand im Wasser gefunden, und niemand hat sich

nach den Gegenständen, die mittlerweile bei der Polizeistation

Travemünde asserviert wurden, erkundigt.



Mittlerweile wird dieser Fall als Vermisstensache beim

Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei geführt. Die Ermittler

fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem silbernen

28-Zoll-Herrenfahrrad der Marke "Curtis", zu den Schuhen (schwarze

Sneakers der Marke "Venice", unbekannte Größe) oder zu dem

Leinenbeutel machen? Wer kennt den Eigentümer? Hinweise werden beim K

11 in Lübeck unter 0451 - 1310 entgegen genommen.









