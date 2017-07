HL_Travemünde / Travemünder Woche: sehr viele und zumeist friedliche Besucher

Lübeck (ots) - Das Abschlusswochenende der Travemünder Woche war

sowohl am Samstag als auch am Sonntag sehr gut besucht. Die

Einsatzkräfte der Polizei waren gut beschäftigt, in der Bilanz kann

aber auch das letzte Wochenende der TW als ruhig bezeichnet werden.



Am Samstag mussten die Beamten neun Strafanzeigen fertigen, am

Sonntag waren es vier. Insgesamt wurden über den Zeitraum der

Travemünder Woche 47 Strafanzeigen gefertigt, bei 29 dieser Anzeigen

handelte es sich um so genannte Rohheitsdelikte wie zum Beispiel

Körperverletzungen (2016: 19 Taten; 2015: 31 Taten). 34 Platzverweise

wurden von den Polizeibeamten insgesamt ausgesprochen. Im Jahr 2016

waren es 40, im Jahr 2015 waren es 50.



Die Zusammenarbeit mit den Beamten der im Bahnhofsbereich

zuständigen Bundespolizei verlief auch in diesem Jahr reibungslos und

effizient. Auch die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und den

Behörden der Hansestadt Lübeck verlief wie gewohnt problemlos.



Aus Sicht der Wasserschutzpolizei Lübeck verlief die 128.

Travemünder Woche ohne spektakuläre Unfälle oder besondere

wasserschutzpolizeiliche Lagen.



Nach dem Abschlussfeuerwerk kam es in Travemünde kurzfristig zu

Engpässen im Verkehrsraum. Ursächlich dafür war das gleichzeitige

Aufbrechen von sehr vielen Besuchern an einem sehr gut besuchten

Veranstaltungstag.



Erster Polizeihauptkommissar Matthias Kipp, Stellvertretender

Revierleiter des 3. Polizeirevieres: "Wir blicken auf eine im Großen

und Ganzen ruhige und friedliche Travemünder Woche zurück. Die mit

den Behörden und den Organisationen abgestimmten Konzepte und

Präventionsmaßnahmen konnten umgesetzt werden, die Sicherheit der

Besucherinnen und Besucher war zu jeder Zeit gewährleistet."









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 14:33 Uhr