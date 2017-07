HL_Travemünde / Travemünder Woche - das erste Wochenende aus polizeilicher Sicht

Lübeck (ots) - Das erste Wochenende der Travemünder Woche 2017

liegt hinter uns. Hier ein Rückblick auf die ersten drei Tage aus

Sicht der Polizeidirektion Lübeck.



Durch die Kräfte der Polizei mussten an den ersten drei Tagen

insgesamt 14 Strafanzeigen gefertigt werden; darunter waren vier

Beleidigungen, drei Fälle von Sachbeschädigung und ein Fall des

Verdachts auf sexuelle Nötigung.



Gegen elf Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, zwei

Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Durch die

Jugendschutzstreifen wurden insgesamt zwölf Personen angesprochen;

ein 16-jähriger Junge und ein 17-jähriges Mädchen wurden

alkoholisiert in Obhut genommen und anschließend den Eltern

übergeben.



Aus polizeilicher Sicht kann der Verlauf des ersten TW-Wochenendes

als ruhig bezeichnet werden.









