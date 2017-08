HL_Travemünde / Randalierer dem Polizeigewahrsam zugeführt

Lübeck (ots) - Eine betrunkene und aggressive Person musste am

Mittwochabend (16.08.2017) nach fortgesetzten, massiven Störungen im

Bereich des "Open-Air-Kinos" in Lübeck-Travemünde dem

Polizeigewahrsam zugeführt werden.



Nachdem der 21-jährige zunächst mehrere Gäste der

open-air-Veranstaltung beleidigt und angepöbelt hatte, ging er gegen

21.45 Uhr dazu über, leere Glasflaschen in die Zuschauermenge zu

werfen. Durch diese Flaschenwürfe wurde glücklicherweise niemand

verletzt.



Als der Randalierer von dem vor Ort befindlichen Wachdienst

aufgefordert wurde, dieses Verhalten sofort zu unterlassen, wurde ein

Sicherheitsbediensteter von diesem angespuckt. Hier wurde die Polizei

gerufen.



Eine Funkwagenbesatzung der Wasserschutzpolizei war zuerst am

Einsatzort und führte den 21-jährigen aus dem Veranstaltungsbereich

heraus. Da der Randalierer sich weiterhin den polizeilichen Maßnahmen

widersetzte und nach den Polizisten zu treten und sie anzuspucken

versuchte, mussten ihm nicht nur die dienstlichen Handfesseln,

sondern überdies auch noch Fußfesseln angelegt und eine

Spuckschutzmaske über den Kopf gezogen werden.



Der Randalierer wurde durch zwei Funkwagenbesatzungen in das

Zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.









