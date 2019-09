HL-Travemünde / Fahrradcodiertermin in Travemünde

Avatar_shz von shz.de

Lübeck (ots) - Am morgigen Samstag (28.09.) haben Fahrradbesitzer

in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr die Möglichkeit, ihr Fahrrad

von einer Fachfirma gegen Entgeld codieren zu lassen. Die Kosten

betragen pro Codierung nur 13 Euro, da diese Aktion durch einen

Travemünder Fahrradhändler gesponsert wird.



Die Codieraktion findet im Moorredder 1 auf dem Gelände der

Travemünder Polizeistation statt.









