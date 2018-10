HL-Stadtbereich / Nahezu jedes 2. Fahrrad hatte Mängel

von shz.de

26. Oktober 2018, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (26.10.) waren

Fahrradfahrer im Visier der Kontrollbeamten am Mühlentorplatz und

Hüxterdamm. Bei 240 kontrollierten Fahrrädern waren 111

Beanstandungen festzustellen.



15 Polizisten der Polizeistation Hüxtertor und dem Polizei-

Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz sowie 18 Polizeianwärter aus

Eutin kontrollierten am frühen Morgen auf den Einfahrtstrecken in die

Lübecker Innenstadt Fahrradfahrer. Die Bilanz ist leider keine Gute.

Die Beamten stellten 111 Kontrollberichte aus. Die Mängelliste ist

lang: Beleuchtung, Reflektoren, Klingel und Bremsen ohne Funktion

oder nicht vorhanden. Die Radler erhielten dieses dokumentiert und

haben nun eine Woche Zeit die Mängel zu beheben und Rad erneut bei

der Polizei vorzeigen.



Diese Kontrollen zur dunklen Jahreszeit sind wichtig. Sie machen

deutlich, dass jeder sein Fahrrad immer wieder auf

Funktionstüchtigkeit überprüfen sollte. Eine gute Erkennbarkeit durch

Kleidung und Reflektoren sowie eine funktionierende Beleuchtung

sollte jeder Fahrradfahrer anstreben.



Die Kontrollen werden mit gemischten Teams aus

Einzeldienstpolizisten und Polizeiauszubildenden in den nächsten

Wochen fortgesetzt.









