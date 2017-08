HL-Stadt / Veranstaltungslage am heutigen Donnerstagabend in Lübeck

Lübeck (ots) - Am heutigen Donnerstagabend (17.08.) fand in den

Lübecker Media Docks, Willy-Brandt-Allee, eine Wahlkampfveranstaltung

der AfD statt.



55 Personen hielten sich im Bereich des Gehweges gegenüber der

Zufahrt zu den Lübecker Media Docks auf. Einige führten Plakate mit.

Seitens der Polizei wurde dieses als Spontandemonstration bewertet.



Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen Vorkommnissen.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 21:34 Uhr