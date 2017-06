HL-St. Lorenz / Wohnungsbrand in der Glandorpstraße

Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (05.06.2017) wurde ein

Mehrfamilienhaus in Lübeck St. Lorenz durch ein Feuer erheblich

beschädigt. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, darunter

auch ein Kleinkind. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Gegen 16.20 Uhr wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in der

Glandorpstraße in Lübeck St. Lorenz gemeldet. Beim Eintreffen der

Beamten schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss

des dortigen Mehrfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich

noch Personen im Objekt. Kräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck retteten

insgesamt vier Bewohner aus dem Gebäude. Darunter befanden sich eine

21-jährige Mutter und ihr sechs Monate junger Sohn, ein 42-jähriger

Mann und eine Frau im Alter von 25 Jahren. Alle vier Personen wurden

mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand

konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund des Löschwassers

sowie der Rauch- und Hitzeentwicklung sind alle Wohnungen des Hauses

derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000

Euro.



Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand ist das Feuer in einer Wohnung des 1. Obergeschosses

ausgebrochen. Gegen die 25-jährige Bewohnerin wird wegen des

Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. . Der Brandort wurde

beschlagnahmt.









