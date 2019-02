HL_St. Lorenz / Verkehrsunfall nach plötzlichem Fahrstreifenwechsel - Verursacher flüchtig

von shz.de

06. Februar 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (05.02.2019) kam es auf der

Schwartauer Allee in Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit vier

beteiligten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom

Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.



Der 55-jährige Fahrer eines Pkw Ford Ka befuhr den linken von zwei

Fahrstreifen der Schwartauer Allee in Richtung Fackenburger Allee.

Auf der rechten Spur hatte sich verkehrsbedingt ein Stau gebildet.



Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge zog in Höhe der

Hausnummer 6a ein Kleinwagen, vermutlich ein silberfarbener Ford

Fiesta mit einem Kennzeichen aus der Hansestadt Hamburg, gegen 16.40

Uhr unerwartet von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 55-jährige Lübecker nach

links in die Fahrbahnen des Gegenverkehrs auszuweichen. Weil ihm dort

ein anderes Fahrzeug entgegen kam, lenkte der 55-jährige noch weiter

nach links und stieß mit zwei dort zum Parken abgestellten Fahrzeugen

zusammen. Durch den Zusammenstoß hatte sich der Ford Ka überschlagen

und blieb zunächst auf dem Dach liegen. Den Ersthelfern am Unfallort

gelang es jedoch, den Kleinwagen auf die linke Seite zu drehen, so

dass der Lübecker über die Beifahrerseite aus dem Unfallfahrzeug

herausgelangen konnte. Der 55-jährige blieb bei dem Unfall

unverletzt.



Der vermutliche Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall

unerlaubt stadteinwärts. Die Unfallermittler vom 2. Polizeirevier

Lübeck bitten etwaige Zeugen oder den Fahrer des flüchtigen

Kleinwagens, sich unter 0451 - 1310 zu melden.









