HL_St. Lorenz / Verkehrsunfall in Lübeck - E-Bikefahrer lebensgefährlich verletzt

25. Juli 2018, 16:13 Uhr

Lübeck (ots) - Montagnachmittag (23. Juli 2018) ereignete sich in

Lübeck in der Posener Straße ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein

E-Bike gegen einen PKW stieß. Der 37-jährige E-Bike Fahrer erlitt

lebensgefährliche Verletzungen.



Gegen 16.30 Uhr befuhr ein Lübecker mit seinem schwarzen Mercedes

die Posener Straße in Richtung Josephinenstraße. Auf Höhe der Nr. 5

der Posener Straße wollte nach bisherigem Ermittlungsstand ein

Ostholsteiner mit seinem E-Bike unmittelbar hinter einem am rechten

Fahrbahnrand abgeparkten PKW von dem Radweg aus die Fahrbahn queren.

Da der 37-Jährige durch den abgeparkten VW-Caddy verdeckt war, konnte

der 54-jährige Mercedesfahrer diesen nicht sehen und kollidierte

frontal mit dem kreuzenden Zweirad. Das E-Bike und der Ostholsteiner

wurden durch die Luft und teils auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Radfahrer war nicht mehr ansprechbar und wurde nach

Reanimationsmaßnahmen einer Klinik in Lübeck zugeführt. Der

Mercedesfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern weiter an

und sind noch nicht abgeschlossen. Bei dem Verkehrsunfall entstand

ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und

Rettungsarbeiten war die Posener Straße auf Höhe Nr. 5 zeitweise voll

gesperrt.



