HL-St. Lorenz Verkehrsunfall in der Moislinger Allee - zwei Frauen leicht verletzt

30. Oktober 2019, 13:12 Uhr

Lübeck (ots) - Mittwochmorgen (30.10.2019) ist in Lübeck St. Lorenz ein PKW in

den Gegenverkehr geraten dabei mit einem entgegen kommenden Fahrzeug

zusammengestoßen. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt.

Unfallursache ist nach derzeitigem Sachstand schlechte Sicht aufgrund einer

beschlagenen Windschutzscheibe.



Gegen 07.20 Uhr befuhr eine 59-jährige Lübeckerin mit ihrem Hyundai die

Moislinger Allee stadtauswärts. In der scharfen Rechtskurve vor der

Eisenbahnbrücke Ecke Roter Löwe geriet die Frau mit ihrem PKW auf die

Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegen kommenden Seat zusammen. Sowohl

39-jährige Fahrerin des Seat aus dem Kreis Segeberg als auch die Lübeckerin

wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein

Krankhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher

Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme wurde die Moislinger Allee in

Richtung stadteinwärts kurzfristig gesperrt, gegen 08.30 Uhr war die Fahrbahn

wieder frei.



Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Erste Ermittlungen vor Ort

ergaben, dass die Windschutzscheibe der Unfallverursacherin von innen beschlagen

war. Offenbar hatte sie vor Fahrtantritt nicht für freie Sicht gesorgt. Deswegen

ermitteln die Beamten des 2. Polizeireviers jetzt wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen die Fahrerpflichten.







