HL-St. Lorenz / Verkehrshinweis zu Veranstaltungen im Bereich der Lübecker Lohmühle

14. Dezember 2018, 11:33 Uhr

Lübeck (ots) - Aufgrund zweier zeitgleich stattfindender

Sportveranstaltungen in Lübeck, kann es am Freitagabend (14.12.2018)

zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr im Bereich Bei der Lohmühle zu

Verkehrsbehinderungen kommen. Die Parkmöglichkeiten im Bereich der

Lohmühle sind begrenzt. Besucher der Veranstaltungen werden gebeten,

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ein Bus-Shuttle-Service vom ZOB

Lübeck (Bussteig 9) ist eingerichtet.



