HL-St. Lorenz / Vandalismus an 19 Fahrzeugen in St. Lorenz - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Vandalismus an 19 Fahrzeugen in St. Lorenz - Polizei sucht Zeugen



Im Zeitraum von Freitag (13.03.2020) bis Montag (04.05.2020) wurden in Lübeck St. Lorenz 19 Fahrzeuge beschädigt. Hierbei wurde jeweils der Fahrzeuglack zerkratzt sowie einige Außenspiegel beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen und sucht Zeugen.



Von Freitag (13.03.2020) bis Montagmorgen (04.05.2020) wurden der Polizei 19 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Bereich St. Lorenz gemeldet. Es wurde bei den unterschiedlichen Fahrzeugen der Fahrzeuglack mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt sowie teilweise die Außenspiegel beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Taten zumeist an den entsprechenden Wochenenden verübt. Die Höhe der Sachschäden steht noch nicht abschließend fest.



Das 2. Polizeirevier Lübeck hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0451-1316245 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Dirk Asmussen Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4587349 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell