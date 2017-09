HL-St. Lorenz / TV-Wahlkampfarena in Lübeck

Lübeck (ots) - Am Montagabend (18.09.2017) fand im Rahmen des

Bundestagswahlkampfes in Lübeck eine TV-Übertragung unter Beteiligung

des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz statt. Aus Sicht der

Polizeidirektion Lübeck verlief der Abend ruhig und störungsfrei.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Sep.2017 | 22:23 Uhr