HL St. Lorenz Süd / Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 14:02 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der

Staatsanwwaltschaft Lübeck



Gegen 20.25 Uhr wurde der der Polizei in Lübeck am Sonntagabend (12.01.2020) ein

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße gemeldet.



Die acht Zimmer des Mehrfamilienhauses wurden zurzeit von sieben Bewohnern

bewohnt. Das Feuer war in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Das

brandbetroffene Zimmer ist nahezu ausgebrannt, die Höhe des Sachschadens steht

noch nicht fest.



Sechs Bewohner des Hauses mussten wegen möglicher Rauchgasvergiftungen von drei

Rettungswagenbesatzungen behandelt werden. Die Nutzerin des brandbetroffenen

Zimmers und ein weiterer Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf

Rauchgasintoxikation einer Lübecker Klinik zugeführt. Ein anderer Bewohner

lehnte einen Krankenhausaufenthalt ab.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge kann eine Brandlegung in dem

Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4490592

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell