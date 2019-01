HL-St. Lorenz Süd/Schwer verletzter Radfahrer

von shz.de

16. Januar 2019, 14:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (16. Januar 2019) kam es in Lübeck St.

Lorenz zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Dieser wurde schwer

verletzt. Es besteht Lebensgefahr.



Gegen 10:00 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr die

Meldung hinsichtlich eines Verkehrsunfalls in der Moislinger Allee

ein. Rettungsdienst und Polizei wurden zum Unfallort entsandt. Der

allein beteiligte 19-jährige Radfahrer musste nach dem Eintreffen der

Einsatzkräfte durch diese reanimiert werden und wurde im Anschluss in

ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand besteht

Lebensgefahr. Gemäß den bisherigen Ermittlungen war der junge Mann

die Moislinger Allee in stadtauswärtige Richtung auf dem Gehweg

gefahren. Im dortigen Baustellenbereich stürzte der Mann an einer

Engstelle und überschlug sich dabei. Die genaue Unfallursache steht

noch nicht fest. Deswegen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Lübeck ein Unfallsachverständiger zum Unfallort entsandt. Es wird

derzeit geprüft, ob ein in den Gehweg hineinragendes Metallteil eines

Maschendrahtzaunes für den Unfall mit ursächlich gewesen ist.









