HL-St. Lorenz Süd/Schwer verletzter Radfahrer -Folgemeldung

von shz.de

17. Januar 2019, 15:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (16. Januar 2019) kam es in Lübeck St.

Lorenz zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Dieser wurde schwer

verletzt.



Der junge Mann ist am heutigen Donnerstag (17. Januar 2019) im

Krankenhaus verstorben. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat eine

Obduktion zum Zwecke der Klärung der genauen Todesursache beantragt.









Rückfragen bitte an:

Marc-Andre Schmitt

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell