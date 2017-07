HL_St. Lorenz Süd / Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen am Lübecker ZOB

Lübeck (ots) - In der Straße Beim Retteich kam es am Sonntagabend

(23.07.2017) gegen 20.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen

Flüchtlingen.



Den Ermittlungen der Polizei zufolge existierten schon seit

Längerem Spannungen zwischen den beteiligten Personen. Am

Sonntagabend habe ein 16-jähriger am ZOB einen 25-jährigen erblickt,

den er wegen seines Verhaltens zur Rede stellen wollte.



Daraus entwickelte sich zwischen den Kontrahenten eine körperliche

Auseinandersetzung, bei der der 16-jährige offenbar einen Kopfstoß

versetzt bekam und der 25-jährige mehrere Schläge ins Gesicht

erhielt.



Die Beamten des 2. Polizeirevieres konnten den Streit schlichten

und sprachen den Beteiligten einen Platzverweis für den Bereich des

ZOB aus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet.









