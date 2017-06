HL-St. Lorenz Süd / Aus dem Wasser gerettet

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (15.06.) wurde über

Notruf der Polizei mitgeteilt, dass eine Person ins Wasser des

Landgrabens gesprungen sei. Als Polizei und Feuerwehr gegen 21.10 Uhr

eintrafen, konnten sie eine Frau mittig zwischen Stadtgraben und

Elbe-Lübeck-Kanal, zirka 20 Meter vom Ufer entfernt, wahrnehmen.



Ein 29-jähriger Lübecker hatte diese ebenfalls gesehen und war

bereits im Wasser und herangeschwommen und hielt die Frau über

Wasser. Ihm kam ein 30-jähriger Polizeibeamter des 4. Polizeireviers

zur Hilfe. Gemeinsam konnten die beiden Schwimmer die Frau an Land

bringen.



Die 25-jährige Frau wurde zunächst ärztlich versorgt und befindet

sich in weiterer, fachärztlicher Betreuung. Der Beamte zog sich

diverse Schürfwunden zu. Diese wurden zügig versorgt - er ist

weiterhin im Dienst.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen