HL-St. Lorenz : Schwerer Raub in Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

05. Juli 2019, 05:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (04.07.2019) haben zwei

maskierte Männer in Lübeck St. Lorenz ein Fitnessstudio in den

Lindenarcaden überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten

Sie die Herausgabe von Bargeld. Bei der anschließenden Flucht wurden

sie jedoch beobachtet. Die Polizei sperrte daraufhin über Stunden den

großflächigen Gebäudekomplex in Bahnhofsnähe ab. Die umfangreiche

Suche nach den flüchtigen Tätern verlief negativ.



Um 22:15 Uhr wurde die Polizeidirektion Lübeck über einen schweren

Raub in einem Fitnessstudio in den Lübecker Lindenarcaden informiert.

Nach derzeitigem Sachstand haben zwei maskierte Täter das Studio noch

während der Öffnungszeit aufgesucht. Unter Vorhalt einer Schusswaffe

sollen sie Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchteten Sie mit

der Beute in den Gebäudekomplex an der Werner-Kock-Straße/ Ecke

Fackenburger Allee. Aufgrund des schnell abgesetzten Notrufes waren

Einsatzkräfte der Polizei kurz darauf am Tatort. Ein Täter wurde bei

der Flucht beobachtet. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die

Tatverdächtigen noch in dem großflächigen Gebäudekomplex aufhielten.

Die betroffenen Gebäudeteile der Lindenarcaden wurden von der Polizei

umstellt, der Bereich großräumig abgesperrt. Anschließend

durchsuchten Einsatzkräfte und Diensthunde den Gebäudekomplex, jedoch

ohne Erfolg. Im Rahmen der Durchsuchung wurde auch eine Drohne

eingesetzt.



Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Vor diesem Hintergrund

werden Zeugen gesucht, die zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr im

Bereich der Lindenarcaden am Lübecker Hauptbahnhof verdächtige

Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.









