HL_St. Lorenz / Polizeiliche Bestreifung

19. Dezember 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Nachdem der Polizei am Freitag der vergangenen

Woche (14.12.2018) mitgeteilt worden war, dass ein Mann im Bereich

Buntekuh und St. Lorenz einigen Kindern mit einem mitgeführten

Küchenmesser und lautem Gegröle Angst eingejagt hatte, wurde der

Bereich durch Beamte des 2. Polizeirevieres intensiver bestreift.



Dabei wurden verschiedene männliche Personen kontrolliert, die die

Polizei jedoch keinen Zusammenhang mit dem vorab beschriebenen

Verhalten erkennen ließen.



Bei einer kontrollierten Person stellte sich allerdings heraus,

dass gegen ihn ein offener Haftbefehl über 900,- Euro vorlag. Der

Mann wurde dem 2. Polizeirevier Lübeck zugeführt, wo es ihm in einer

angemessenen Zeit gelang, die zu entrichtende Geldstrafe

aufzubringen. Im Anschluss konnte der Mann entlassen werden.









