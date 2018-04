HL- St. Lorenz / Polizeikontrollen am Lübecker ZOB

von shz.de

05. April 2018, 11:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (04. April 2018) führte die Polizei am

Lübecker ZOB und im angrenzenden Nahbereich zum mittlerweile vierten

Mal Personenkontrollen durch. Unter anderem wurden Verstöße nach dem

Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.



In der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr wurden circa 115 Personen

rund um den Lübecker ZOB kontrolliert. In zivil und uniformiert

arbeiteten insgesamt 20 Beamte der Landespolizei in mehreren

Kontrollteams zusammen. Zeitweise wurde die Kontrolle von

Mitarbeitern des Ausländeramtes begleitet. Die Beamten fertigten 17

Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei

Anzeigen nach dem Waffengesetz.



Des Weiteren stellte sich bei zwei kontrollierten Personen heraus,

dass diese zur Fahndung (1 x zur Aufenthaltsermittlung, 1 x als

Vermisstensache) ausgeschrieben waren.



Der Lübecker ZOB gilt weiterhin als so genannter gefährlicher Ort.

Die Polizei kann in diesen Bereichen anlassunabhängig Personen

kontrollieren, ihre Identität feststellen und Personen und deren

Sachen durchsuchen.



Die Kontrollen am ZOB werden auch weiterhin durchgeführt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell