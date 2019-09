HL-St. Lorenz Polizeieinsatz nach Regionalligapartie VfB Lübeck vs. VfB Oldenburg

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 15:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Montagabend (23.09.2019) sind nach der

Regionalligapartie zwischen dem VfB Lübeck und VfB Oldenburg an der

Lübecker Lohmühle vereinzelt rivalisierende Fangruppen

aufeinandergetroffen. Die Polizei trennte Heim- und Gästefans und

verhinderte eine größere körperliche Auseinandersetzung. Jetzt wird

wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt.



Nach Spielende liefen circa 20-30 zum Teil vermummte Personen der

Lübecker Fanszene in Richtung des Park-& Ride- Parkplatzes an der

Lohmühle. Dort waren die Fans des VfB Oldenburg bereits in die Busse

gestiegen, stiegen aufgrund der herannahenden Heimfans jedoch wieder

aus. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lübeck trennten die

rivalisierenden Fangruppen, dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt.



Zu größeren körperlichen Auseinandersetzungen ist es nicht

gekommen, es gab keine Festnahmen. Die Ermittlungen sind noch nicht

abgeschlossen und dauern weiter an. Nach derzeitigem Stand ermittelt

die Polizei wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs. Weil Fans im

Bereich des Gästeblocks vor Anpfiff des Spiels vereinzelt Pyrotechnik

zündeten, wurden zudem Verfahren aufgrund der entsprechenden

Ordnungswidrigkeit eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell