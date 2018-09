HL-St. Lorenz : Polizeieinsatz in Lübeck St. Lorenz - mehrere Männer festgenommen

von shz.de

25. September 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. September

2018) wurden im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Lübeck St. Lorenz

verschiedene Gebäude durchsucht. Dabei nahmen die Ermittler mehrere

Männer vorläufig fest und stellten Beweismittel sicher. Die Lübecker

Kriminalpolizei führt gegen die Tätergruppierung aus Lübeck unter

anderem ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vor dem Hintergrund

der andauernden Ermittlungen werden aktuell keine weiteren Auskünfte

erteilt.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell