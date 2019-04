HL_St. Lorenz / Personenkontrollen im Bereich des 2. Polizeirevieres

von shz.de

29. April 2019, 14:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitag, den 26.04.19, wurden in der Zeit

zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr durch insgesamt 18 uniformierte und

zivil gekleidete Kräfte des 2. Polizeirevieres an verschiedenen

Örtlichkeiten innerhalb des Revierbereiches zahlreiche

Personenkontrollen durchgeführt.



Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 57 Personen kontrolliert.

Im Ergebnis führten die Kontrollen zu:



-15 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen

waffenrechtliche Vorschriften. Fünf Kontrollen hatten darüber hinaus

weitere polizeiliche Maßnahmen zur Folge.



Die Wiederholung dieser konzentrierten Kontrollen wird aufgrund

der zahlreichen festgestellten Verstöße nicht lange auf sich warten

lassen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell