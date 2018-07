HL-St. Lorenz Nord-ZOB / Zwei Auseinandersetzungen mit mehreren Beteiligten

von shz.de

30. Juli 2018, 17:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitag (27.07.) kam es offenbar zu einer

größeren Auseinandersetzung im Bereich des Lübecker ZOB/Beim Retteich

mit knapp 10 Beteiligten. Die Polizei konnte vier Beteiligte

feststellen und ermittelt unter anderem hinsichtlich der Gefährlichen

Körperverletzung, da auch ein Holzbrett mit zwei Holznägeln

eingesetzt wurde. Dieses "Werkzeug" konnte sichergestellt werden.



Gegen 00.30 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Anrufe,

dass sich eine Gruppe von zehn Beteiligten im Bereich des ZOB

schlagen würde. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchteten die

Beteiligten in verschiedene Richtungen. Vier Tatverdächtige,

gleichzeitig auch Geschädigte, mit aktuellem Migrationshintergrund

und Wohnsitz in Lübeck konnten ermittelt werden. Ein weiterer

Tatverdächtigter soll ein Holzbrett mit zwei sichtbaren Nägeln als

Schlagwerkzeug benutzt haben. Dieser Mann flüchtete in unbekannte

Richtung. Er soll zur Tatzeit ein khakifarbenes Shirt getragen haben.

Das Brett konnte sichergestellt werden. Gegenüber der Polizei waren

die Beteiligten nicht Willens konkretisierende Angaben zu machen. Es

konnte zum jetzigen Zeitpunkt ermittelt werden, dass es offenbar

zuvor bereits zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen war. Die

Polizei ermittelt weiter. Zeugenhinweise erbittet das 2.

Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310. Insgesamt wurden

in diesem Fall fünf Streifenwagen eingesetzt.



Auch am Samstagmorgen (28.07.) kam es zu einer größeren

Auseinandersetzung im Bereich des Lübecker ZOB. Eine

Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei meldete gegen 01:30 Uhr eine

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Dabei wurden offenbar

ein Teleskopschlagstock sowie ein abgebrochener Flaschenhals genutzt.

Die Lübecker Polizei setzte elf Streifenwagen ein. Die Hintergründe

zu der Tat und der Ablauf sind noch nicht abschließend geklärt.



Ein ca. 25-jähriger, schlanker, ca. 175 cm großer Mann mit einem

dunkelblauen Shirt setzte offenbar einen Teleskopschlagstock ein. Er

konnte flüchtigen. Ein weiterer 20-jähriger Tatverdächtiger aus dem

Irak und in Lübeck wohnend konnte ebenfalls ermittelt werden. Von

vier weiteren Tatbeteiligten sind zurzeit Vornamen und/oder

Handynummern bekannt. Sie werden sich hinsichtlich einer Gefährlichen

Körperverletzung verantworten müssen.



Drei Geschädigte sind der Polizei bekannt. Sie wurden durch die

Schlägerei verletzt. Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte auch an das

2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310.









