HL - St. Lorenz Nord Verkehrsunfallflucht in St. Lorenz / Fahrer anhand des Kennzeichens ermittelt

von shz.de

10. Dezember 2018, 16:13 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Lübecker

Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:



Am Samstagabend, 08. Dezember, kam es in Lübeck St. Lorenz zu

einer Unfallflucht, bei dem zwei Fahrzeuge und eine Straßenlaterne

beschädigt wurden. Das verursachende Fahrzeug verlor in der Nähe des

Unfallorts das vordere Kennzeichen, so dass der Fahrer ermittelt

werden konnte. Dieser leistete bei den polizeilichen Maßnahmen

Widerstand und musste ins Polizeigewahrsam gebracht werden.



Ein 40-jähriger Ostholsteiner befuhr die Triftstraße mit seinem

Opel Astra in Richtung Helgolandstraße. Dort fuhr er gegen einen am

rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda und beschädigte diesen nicht

unerheblich am Heck. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda gegen

einen davor parkenden Ford geschoben, so dass auch dieser beschädigte

wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und fuhr in

unmittelbarer Nähe gegen eine Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand.

Im weiteren Straßenverlauf verlor das Fahrzeug offensichtlich die

vordere Stoßstange inklusive des Kennzeichens. Der Fahrer setzte

seine Fahrt trotz der Beschädigungen fort.



Anhand des aufgefundenen Kennzeichens konnte die Halteranschrift

ermittelt und aufgesucht werden. Der beschädigte Opel stand vor dem

Gebäude. Da den Beamten nicht geöffnet wurde, ordnete die

Staatsanwaltschaft das Öffnen der Wohnungstür durch einen

Schlüsseldienst an. Der Beschuldigte lag schlafend in seinem Bett und

reagierte erst auf mehrfache laute Ansprache. Der 40-jährige zeigte

sich äußerst aggressiv und versetzte einem Beamten einen gezielten

Faustschlag ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt, konnte seinen

Dienst jedoch fortsetzen. Da der Beschuldigte weiter Widerstand

leistete, legten die Beamten ihm Handschellen an. Der Einsatz endete

für den Tatverdächtigen bis zum Sonntagmorgen im Polizeigewahrsam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert in Höhe von 1,83

Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Tatverdächtige war

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren

ohne Fahrerlaubnis, sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

verantworten.



Nachfragen zu dieser Medieninformation beantwortet die

Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.



Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Michael Sellmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck









Rückfragen bitte an:

Michael Sellmann

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell