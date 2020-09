HL_St. Lorenz Nord / Verdacht eines Tötungsdeliktes

Avatar_shz von shz.de

11. September 2020, 11:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck



Am Freitagmorgen (11.09.2020) gegen 08.00 Uhr wurde die Polizei in Lübeck zu einem Einsatz in die Bornhövedstraße gerufen.



Den ersten Erkenntnissen zufolge war es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann (29 Jahre) und der Wohnungsnehmerin (27 Jahre) gekommen. Beide stammen aus Lübeck.



Die eingesetzten Polizeibeamten fanden die Frau schwer verletzt vor. Den umgehend alarmierten Rettungskräften gelang es nicht mehr, das Leben der Frau zu retten. Sie verstarb noch in der Wohnung.



Der tatverdächtige Mann konnte von Polizeibeamten vor dem Haus vorläufig festgenommen werden.



Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.



Weitere Informationen werden nachgereicht, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0451-131 2004 / 2015 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4703995 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell