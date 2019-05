HL-St. Lorenz Nord / Über 60 Fahrzeuge mit Sprühfarbe beschädigt

von shz.de

29. Mai 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch (29.05.) hat

offenbar ein Mann im Stadtgebiet von St. Lorenz mit grüner und

schwarzer Sprühfarbe mindestens 60 Fahrzeuge besprüht und beschädigt.



Als betroffene Straßen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt die

Pellwormstraße und Triftstraße bekannt. In der Schwartauer Allee

wurden vier Reifen bei einem Wagen zerstochen. In der Brolingstraße

konnte ein Zeuge die Polizei informieren und beschrieb den Täter. Er

soll ca. 40 Jahre alt sein, hat eine normale Statur und lange, blonde

Haare. Der Mann war mit einer Jeansjacke und -hose sowie weißen

Turnschuhen bekleidet.



Die zur Fahndung eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten den

Täter nicht finden.



An einem Fahrzeug wurde eine schwarze Lacksprühdose gefunden.

Diese stellten die Polizisten sicher.



Wer Hinweise zu den Taten und dem Täter geben kann wird gebeten

das 2. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 zu

informieren. Dort mögen sich auch weitere Geschädigte melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell