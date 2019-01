HL-St Lorenz Nord / Trunkenheitsfahrt hat vier beschädigte Fahrzeuge zur Folge

von shz.de

31. Januar 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (30.01.2019) ist es in der

Lübecker Beethovenstraße zu einer folgenreichen Trunkenheitsfahrt

gekommen, in deren Folge der alkoholisierte Fahrer leicht verletzt

und insgesamt vier Autos beschädigt wurden.



Gegen 23 Uhr war ein 33-jähriger Lübecker mit seinem Honda Civic

in der Beethovenstraße in Richtung Schönböckener Straße unterwegs,

als er, sehr wahrscheinlich alkoholbedingt, einen am Seitenrand

parkenden Pkw rammte. Durch den Aufprall wurde der angefahrene Wagen

gegen zwei weitere, in derselben Reihe abgestellte Fahrzeuge,

geschoben, sodass letztlich drei parkende Fahrzeuge (2 Seat und 1

Ford) zum Teil stark beschädigt wurden.



Die kurz darauf eintreffenden Polizisten des 2. Polizeireviers

Lübeck konnten beim Unfallfahrer einen vorläufigen Atemalkoholwert

von 1,67 Promille feststellen. Der bereits polizeibekannte Fahrer

wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus

transportiert, sein Honda war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.



Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs.









Rückfragen bitte an:

Markus Bitter

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell