HL-St. Lorenz Nord / Sommerhitze

29. Juli 2019, 16:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (28.07.) meldete sich über

Notruf ein 27-jähriger Lübecker aus der Schwartauer Allee und gab an,

dass offenbar in seiner Wohnung die Couch brennen würde.



Gegenüber den eintreffenden Feuerwehrleuten und Polizisten

erklärte der Mann, dass er gegen 05:30 Uhr auf der Couch aufgewacht

sein und eine starke Hitze bemerkt hatte. Er vermutete einen Brand

des Sitzmöbels und löschte umgehend mit Wasser den vermeintlichen

Brand.



Seitens der Feuerwehr wurde kein Feuer festgestellt. Es ist halt

ein warmer Sommer.









