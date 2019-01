HL-St. Lorenz Nord-Schönböckener Straße / Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

von shz.de

31. Januar 2019, 10:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (30.01.2019) ist es in

Lübeck in der Schönböckener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen,

bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Gegen 19:25 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lübecker mit seinem Nissan

Qashqai auf der Schönböckener Straße in Richtung Steinrader Damm und

beabsichtigte nach links in die Beethovenstraße abzubiegen. Dabei

übersah er offenbar einen entgegenkommenden Citroen Picasso und es

kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Nissan und die Fahrerin des

Citroen, eine 44-Jährige Lübeckerin, erlitten bei dem Aufprall

leichte Verletzungen. Rettungskräfte hatten die Lübeckerin zur

weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.



Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa

10.000 Euro. Die Schönböckener Straße musste während der

Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für längere Zeit voll

gesperrt werden.









