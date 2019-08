HL St. Lorenz Nord / Plötzliches Ende eines Schäferstündchens und seine Folgen...

von shz.de

13. August 2019, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Gegen 05.00 Uhr wurden Beamte des 2.

Polizeirevieres am Sonntagmorgen (11.08.2019) im Bereich der

Hansehalle / Jonny-Felgenhauer-Straße von einem jungen Mann

angesprochen, der das Abhandenkommen seiner Geldbörse beklagte.



Der 28-jährige Lübecker berichtete den Beamten, dass er sich mit

einer Bekannten auf einem nahegelegenen Parkplatz zu einem

Schäferstündchen verabredet hatte. Seines Beinkleides hatte sich der

Geschädigte entledigt und dieses mitsamt der in der Gesäßtasche

befindlichen Geldbörse neben die Tür seines Fahrzeuges gelegt.



Plötzlich habe der 28-jährige bemerkt, dass seine Hose von einem

unbekannten Mann entwendet wurde und lief dem Dieb hinterher -

woraufhin dieser die Hose fallen ließ und mit der Geldbörse

davonrannte. Der Geschädigte habe sich seine Hose sodann wieder

angezogen und die Verfolgung aufgenommen, in deren Verlauf er

schließlich auf die Polizeibeamten stieß.



Die Beamten begaben sich ebenfalls auf die Suche nach dem

Flüchtigen, der von dem Geschädigten mit 180 bis 190 Zentimeter groß

und kräftig beschrieben wurde und mit einer grauen Sweatshirt-Jacke

bekleidet gewesen sei. Begleitet worden sei der Flüchtige von einer

weiteren männlichen Person, die ein dunkles T-Shirt getragen haben

und seine Haare kurz getragen haben soll. Beide Personen hätten ein

europäisches Erscheinungsbild.



Im Rahmen der Fahndung stießen die Beamten um 05.12 Uhr auf eine

Person, die sich in Tatortnähe hinter einem Gebüsch versteckt hielt

und auf die Aufforderung, hinter dem Gebüsch hervorzutreten, die

Flucht zu ergreifen versuchte. Der ebenfalls 28-jährige Lübecker

konnte nach wenigen Metern von einem Polizeibeamten eingeholt und

vorläufig festgenommen werden.



Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene zwar nichts mit dem

Geldbörsendiebstahl zu tun hatte, dass er jedoch für verschiedene

kurz zuvor verübte Graffiti-Schmierereien an einer Stadionwand

verantwortlich war (sechs leere Spraydosen führte er noch bei sich)

und darüber hinaus Plastiktütchen mit einer Substanz in der

Jackentasche hatte, bei der es sich um Marihuana handelte.



Von den Beamten des 2. Polizeirevieres wurden daher Strafanzeigen

wegen des Diebstahls der Geldbörse, wegen des Unerlaubten

BTM-Besitzes und wegen Sachbeschädigung durch

Graffiti-Farbschmierereien gefertigt.









