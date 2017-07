HL-St. Lorenz Nord / Motorradunfall in der Schönböckener Straße - zwei Personen schwer verletzt

Lübeck (ots) - Sonntagmittag (09. Juli 2017) ereignete sich in

Lübeck St. Lorenz ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen

nach prallten der Fahrer und die Sozia eines Motorrades in der

Schönböckener Straße gegen einen abbiegenden VW Touran. Dabei zogen

sich die Nutzer des Krades schwere Verletzungen zu. Die Beamten des

2. Polizeireviers haben die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.



Gegen 12:55 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem VW Touran

die Schönböckener Straße stadtauswärts. Er wollte im weiteren Verlauf

nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam

ihm aus Richtung Steinrade ein mit zwei Personen besetztes Motorrad

entgegen. Dennoch fuhr der Lübecker zum Abbiegen in den

Kreuzungsbereich ein. Der 17-jährige Kradfahrer konnte nicht mehr

rechtzeig bremsen und prallte seitlich auf den Touran. Bedingt durch

die Wucht des Aufpralls wurden er und seine 16-jährige Sozia vom Krad

geschleudert und blieben auf der Fahrbahn liegen. Beide zogen sich

hierbei schwere Verletzungen zu. Der junge Lübecker und seine

Mitfahrerin aus Ostholstein mussten in ein Krankenhaus gebracht.

werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Sachstand jedoch nicht.

Der Fahrer des Tourans blieb unverletzt. An den nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 13.000

Euro.



Die Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen

zur Unfallursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen

gesucht, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung während des

Unfalls im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/ Schönböckener Straße

machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer

0451/ 131-0 entgegen genommen.









