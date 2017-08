HL-St. Lorenz Nord / Mit 1,83 Promille durch Lübeck St. Lorenz...

Lübeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (13. August 2017) ereignete

sich in der Krempelsdorfer Allee ein Verkehrsunfall. Personen wurden

nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den

beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher war stark betrunken -

die Beamten stellten einen vorläufigen Atemalkoholwert von 1,83

Promille fest!



Gegen 07.50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der

Krempelsdorfer Allee in Lübeck St. Lorenz gemeldet. Ersten

Erkenntnissen nach befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem blauen

Audi-Kabriolett die Krempelsdorfer Allee in Richtung Stockelsdorf.

Als der Lübecker vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln

wollte, um eine Kehrtwendung durchzuführen, übersah er offenbar einen

links neben ihm fahrenden schwarzen Mercedes. Anschließend kam es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 41-Jährige und die 37 Jahre alte

Fahrerin des Mercedes wurden nicht verletzt, jedoch entstand an den

beteiligten Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe

von circa 12.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Beamten, dass

der Audifahrer stark nach Alkohol roch und nur noch verlangsamt

sprach. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Test ergab einen

vorläufigen Wert von 1,83 Promille. In der Folge wurde dem Lübecker

eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und das

Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Gegen ihn wird

unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt.









