HL-St. Lorenz Nord / Lübecker an der Hansehalle ausgeraubt

01. März 2019, 14:33 Uhr

Lübeck (ots) - In der vergangenen Nacht (28.02./01.03.) überfielen

drei Unbekannte einen Lübecker im Bereich der Hansehalle. Die Täter

erbeuteten Bargeld. Sie entkamen unerkannt.



Ein 44-jähriger Mann befand sich etwa gegen Mitternacht zu Fuß auf

dem Gehweg in der Jonny-Felgenhauer-Straße. Er ging in Richtung "An

der Lohmühle" als ihm zwei Personen entgegen kamen. Als man sich

begegnete, wurde der Lübecker angesprochen. Vermutlich befand sich

noch jemand im Hintergrund.



Anschließend wurde der Geschädigte bedroht und zur Herausgabe von

Bargeld aufgefordert. Die unbekannten Täter flüchteten mit der

erlangten Beute in unbekannte Richtung.



Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die

polizeilichen Ermittlungen werden jetzt bei der Kriminalpolizei

Lübeck geführt.



Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht

haben und Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden

gebeten, sich beim Kommissariat 13 unter der Telefonnummer 0451/131-0

zu melden.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell