HL-St. Lorenz Nord-Lindenplatz-Puppenbrücke Flüchtige Pedelecfahrerin gesucht

13. August 2019, 10:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag (03.08.) kam es zu einem Unfall mit zwei

beteiligten Fahrradfahrern. Flüchtig ist eine Radlerin mit einem

orangen Pedelec, welches man offenbar mieten kann. Die Polizei bittet

um Hinweise.



Am Samstag fuhr gegen 11:00 Uhr ein 54-jähriger Lübecker mit

seinem Fahrrad vom Lindenteller kommend auf dem Radweg der

Puppenbrücke in die Innenstadt. Ihm kam eine schlanke Frau mit kurzen

Haaren entgegen. Sie fuhr mit ihrem orangen Pedelec verbotswidrig auf

dem stadteinwärts führenden Radweg. Es kam zum Zusammenstoß der

beiden Räder und der Mann kam zu Fall und verletzte sich. Die

Pedelecfahrerin fuhr unvermittelt weiter.



Bei der Anzeigenerstattung wurde angegeben, dass orange Pedelecs

in Lübeck zu mieten sind. Ein Verleiher konnte bis zum jetzigen

Zeitpunkt nicht ermittelt werden.



Das 2. Polizeirevier Lübeck bittet um Hinweise unter der Rufnummer

0451-1310 zu diesem Sachverhalt und ggf. eines Vermieters von

Pedelecs, die orangefarben sind.









