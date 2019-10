HL_St. Lorenz Nord / Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Avatar_shz von shz.de

07. Oktober 2019, 14:06 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.10. auf

den 05.10.2019) kam es im Einmündungsbereich Kieler Straße /

Reepschlägerstraße in Lübeck zum Zusammenstoß eines 3er BMW und eines

Ford Tourneo Kleintransporters. Vier Personen aus dem BMW und der

Fahrer des Ford wurden verletzt.



Der 63-jährige Fahrer des 316er BMW aus Lübeck befuhr die

Reepschlägerstraße und beabsichtigte, nach links in die Kieler Straße

abzubiegen. Für ihn galt aufgrund der im Nachtbetrieb geschalteten

Lichtzeichenanlage (gelbes Blinklicht) die Beschilderung "Vorfahrt

gewähren". Der 32-jährige Fahrer des Ford befuhr die Kieler Straße

aus Richtung "Hofland" kommend in Richtung "Moislinger Allee". Für

ihn galt aufgrund des Nachtbetriebs der Ampelanlage die Beschilderung

"Vorfahrtstraße".



Offenbar, weil der Fahrer des BMW den sich nähernden

Kleintransporter übersehen hatte, kam es um 22.52 Uhr zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der Fahrer als auch die

weiteren drei Personen im BMW (69/w, 61/w und 41/m) sowie der allein

im Fahrzeug befindliche Fahrer des Kleintransporters wurden nach

notärztlicher Erstbehandlung mit Rettungswagen in nahegelegene

Krankenhäuser transportiert.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle konnte

nach Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn

erst gegen 00:10 zunächst wieder einspurig freigegeben werden.



Die Verkehrsunfallermittlungen werden beim 2. Polizeirevier Lübeck

geführt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell