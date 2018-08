HL-St. Lorenz Nord / Drei Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt

von shz.de

17. August 2018, 10:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend ( 16.08.2018 ) wurden in der

Straße "Wüstenei" drei Jugendliche durch einen Verkehrsunfall leicht

verletzt.



Ein 17-jähriger Ostholsteiner befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem

Leichtkraftrad "Enduro" die Straße "Wüstenei" aus Steinrade kommend

in Richtung des angrenzenden Standortübungsplatzes "Wüstenei". Nach

bisherigem Kenntnisstand musste der 17-Jährige in einer langgezogenen

Kurve diversen abgestellten Fahrzeugen ausweichen und hierfür auf die

Gegenfahrbahn lenken. Hierbei übersah er offensichtlich einen

16-Jährigen aus Ostholstein, der zeitgleich mit seinem Leichtkraftrad

"Yamaha" aus Richtung des militärischen Sicherheitsbereiches kam. Bei

dem Versuch auszuweichen, touchierten sich die Lenker der beiden

Leichtkrafträder, woraufhin der 16-Jährige stürzte und sich hierbei

leichte Verletzungen zu zog. Der Endurofahrer konnte noch ein kurzes

Stück weiterfahren, fuhr auf eine anliegende Wiese und stürzte dort.

Hierbei traf das Leichtkraftrad eine am Straßenrand stehende

15-Jährige aus Ostholstein. Alle drei Beteiligten verletzten sich

nach jetzigem Kenntnisstand lediglich leicht und wurden durch die

Besatzung eines Rettungswagens am Unfallort ärztlich versorgt. Der

16-Jährige wurde noch vor Ort von seinem Erziehungsberechtigten

abgeholt, die anderen beiden Jugendlichen wurden mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus in Lübeck verbracht. Durch den

Unfall entstand an den Leichtkrafträdern ein Sachschaden in Höhe von

circa 1500 Euro. Aufgrund der wenig befahrenen Straße kam es zu

keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Das 2. Polizeirevier Lübeck hat

die Sachbearbeitung übernommen.









Rückfragen bitte an:

Dirk Asmussen

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell