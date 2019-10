HL_St. Lorenz Nord / Diensthund Paco spürt flüchtige Person auf

Avatar_shz von shz.de

30. Oktober 2019, 14:23 Uhr

Lübeck (ots) - Gegen 21.35 Uhr wurde der Polizei in Lübeck am Dienstagabend

(29.10.2019) ein soeben stattfindender Einbruch in einen in der Schönböckener

Straße geparktes Fahrzeug mitgeteilt. Aus verschiedenen Richtungen begaben sich

Lübecker Funkwagen in die beschriebene Richtung.



Kurze Zeit später teilte der Zeuge telefonisch mit, dass zwei Personen in

Richtung Steinrader Damm flüchtig seien. Eine 45-jährige, männliche Person

konnte noch in Tatortnähe durch die Polizeikräfte gestellt werden.



Eine weitere Person war zunächst noch flüchtig. Mittels einer am Tatort

aufgenommenen Geruchskopie gelang es dem Diensthund PACO, vom Steinrader Damm

ausgehend eine Spur in Richtung Groß Steinrade aufzunehmen. Bereits nach circa

50 Metern führte diese Spur auf ein Grundstück, wo die flüchtige Person, eine

42-jährige Lübeckerin, hinter einer dortigen Hecke, im Dunkeln und auf dem Boden

kauernd von dem Hund aufgespürt wurde.



Die von dem Hund aufgespürte Frau entsprach sehr genau der Beschreibung des

Zeugen, der die beiden Personen noch hatte flüchten sehen. Die Lübeckerin wurde

vorläufig festgenommen und zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen dem Kriminaldauerdienst der Lübecker Polizei zugeführt.







Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell