HL-St. Lorenz Nord-Artlenburger Straße-Geesthachter Straße / Beteiligter und Zeugen zu einem Unfall gesucht

28. Juni 2018, 11:33 Uhr

Lübeck (ots) - Vergangenen Samstag (23.06.) fuhr gegen 17.45 Uhr

eine 20-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad in der Artlenburger

Straße und wollte nach links in die Geesthachter Straße abbiegen. Von

dort wollte ein Fahrzeugführer nach links in Richtung Ziegelteller

einbiegen und übersah als Wartepflichtiger offenbar die Radfahrerin.

Es kam zum Unfall. Zunächst einigten sich die Beteiligten, da keine

Verletzungen erkennbar und auch keine Sachschäden entstanden waren.



Am nächsten Tag stellten sich doch Schmerzen bei der jungen Frau

ein, so dass sie nachträglich eine Anzeige beim 2. Polizeirevier

Lübeck erstattete. Der namentlich nicht bekannte Fahrer soll ein

silberfarbenes, fünftüriges Fahrzeug mit Stufenheck gefahren haben.

Ein Ehepaar mit einem dunkelfarbenen Pkw könnte Zeuge des Vorfalles

gewesen sein.



Der Ermittler bittet, dass sich der Fahrer des silbernen Wagens

und Zeugen des Unfalls beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer

0451-1310 melden.









