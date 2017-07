HL_St. Lorenz / Gewaltsame Auseinandersetzung in Lübeck St. Lorenz

Lübeck (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. Juli

2017) wurden bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Lübeck St.

Lorenz zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren durch Messerstiche

verletzt. Die genauen Hintergründe des voran gegangenen Streits

zwischen den jungen Männern stehen noch nicht eindeutig fest, die

Ermittlungen dauern an.



Kurz nach Mitternacht gerieten am Sonntag (16.07.2017) auf dem

Marquardplatz in Lübeck St. Lorenz mehrere Personen in Streit. Im

Zuge der folgenden Auseinandersetzung wurde dabei ein 23-jähriger

Lübecker von zwei 15-jährigen Jugendlichen angegriffen und

gemeinschaftlich geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der

23Jährige daraufhin die beiden Angreifer mittels eines Messers

verletzt haben. Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort

erschienen, kamen ihnen die zwei 15-jährigen Jugendlichen entgegen.

Sie wiesen mehrere blutige Schnittverletzungen auf und versuchten

erneut den 23-jährigen anzugreifen. Dabei kam es auch zu

Widerstandshandlungen mit der Polizei. Diese setzte Pfefferspray ein,

danach beruhigte sich die Lage. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme

stellten die Beamten mehrere Messer sicher. Die konkreten Tatumstände

und Hintergründe des Streits stehen noch nicht fest. Die beiden

15-jährigen Lübecker wurden zwecks weiterer Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Bei den Stichwunden handelt es sich nach

derzeitigem Kenntnisstand um oberflächliche Verletzungen. Das

Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Es besteht unter anderem der Verdacht der gefährlichen

Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 17.Jul.2017 | 15:03 Uhr