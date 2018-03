HL- St. Lorenz Gefahrgutunfall am Nordlandkai

von shz.de

05. März 2018, 16:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (04. März 2018) ereignete sich

am Nordlandkai in Lübeck ein Gefahrgutunfall, bei dem mehrere hundert

Liter einer Kunststoffflüssigkeit aus einem Container austraten. Eine

Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.



Gegen 15.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem

Gefahrgutunfall am Lübecker Nordlandkai alarmiert. Bisherigen

Erkenntnissen nach wurde bei Umlagerarbeiten auf dem Hafengelände an

der Frankfurter Straße ein mit einer chemischen Flüssigkeit beladener

Container beschädigt. In der Folge liefen mehrere hundert Liter der

warmen Flüssigkeit aus. Es handelte sich um ein Gemisch, das zur

Herstellung von Kunststoffmaterialen bestimmt war. Feuerwehr und

Hafengesellschaft sperrten den Bereich großräumig ab, der Container

wurde anschließend so aufgestellt, dass keine weitere Flüssigkeit

austreten konnte. Der zuvor ausgetretene Stoff wurde direkt nach dem

Auslaufen sofort fest und stellte in diesem Zustand keine weitere

Gefahr dar. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und die Kooperation

mit der betroffenen Firma am Nordlandkai werden von der

Wasserschutzpolizei als sehr gut beschrieben.



Nach bisheriger Einschätzung entstand ein Schaden von circa 30.000

Euro. Die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Travemünde haben die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Hafenordnung

aufgenommen.









